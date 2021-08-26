الدبيبه: الأحد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء عبدالحميد الدبيبة، أعضاء الجمعية إلى عقد اجتماع الأحد المقبل بديوان مجلس الوزراء، لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتوحيدها وخطة عملها، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وأكد الدبيبه في خطاب إلى أعضاء الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء إنه سيجري خلال الاجتماع مناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وتقييم أداء الشركة العامة في مجال الكهرباء ومتابعة خطة عمل الشركة للعام الحالي 2021 وتوحيد الشركة العامة للكهرباء ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركة.