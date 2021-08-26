تسجيل 25 إصابة بفيروس «كورونا» في إجدابيا و4 حالات شفاء

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في إجدابيا، تسجيل 25 إصابة بالفيروس المستجد، اليوم الخميس، و4 حالات شفاء.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا، تسلَّم اليوم 100 عينة، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 75 منها، فيما تأكدت إصابة 25 حالة.

– 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

وبحسب البيان، توزعت الإصابات بـ22 حالة جديدة و3 حالات مخالطة، فيما أكدت اللجنة أنها لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس «كورونا» اليوم في البلدية.

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