تسجيل 1,722 إصابة و 26 وفاة بسبب كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1,722 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 7548 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 492؛ فإن العاصمة طرابلس سجّلت أعلى معدل إصابات، حيث بلغت 505 حالات جديدة، من بينها 153 حالة مخالطة، تلتها مدينة غريان بـ 186 حالة جديدة.

كما سجّل المركز، شفاء 698 حالة، أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 317 حالة شفاء.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 26 حالة وفاة على مستوى البلاد، 15 منها بالمنطقة الغربية، ست حالات بالمنطقة الشرقية، وخمس حالات بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة 22,8% ، بينما بلغ إجمالي الإصابات 302,177، منها 81,181 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 216,844 حالة، ووفاة 4,152 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى اللقاح ضد “كورونا”، 1031060 شخصًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية