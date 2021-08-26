عقيلة: سنسحب الثقة من الدبيبة لو لم يحضر ‏جلسة الاستجواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات
حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور حكومة الوحدة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.
وأوضح صالح في مقابلة عبر فضائية “الحدث” الإخبارية، أن القانون يقر بأنه يجب إبلاغ الحكومة بالتهم الموجهة لها خلال مدة 10 أيام، ويجب أن تحضر الحكومة لتقوم باستجوابها ومواجهتها بالتقصير في أعمالها، والمجلس سيقرر إذا كانت إذا كانت تلك الإجابات مقنعة أو غير مقنعة سيقرر سحب الثقة من عدمه.
ولفت إلى أن النواب لاحظوا خلال ممارسة الحكومة بأنها لم تقم ما هو مطلوب منها من توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.
وتحدث عن وجهة نظره الشخصية في حكومة الدبيبة، بقوله “نرى أن الحكومة لديها بعض القصور والتقصير ولكن لا نستطيع القرار بصورة نهائية لحين أن نسمع ردود الحكومة على تلك الاتهامات”.
وأشار إلى أن التدخل في ليبيا موجود وهو سبب مشاكل البلاد ودول عديدة تتدخل في الشأن الليبي، وفي مقدمتها تركيا بالتأكيد، والذي وصل إلى حد التدخل العسكري، بحسب قوله.
وأردف “طالبنا من قبل بضرورة خروج تلك القوات، وعدم الاعتراف بالاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا، لأنها لم تعرض على مجلس النواب لإقرارها”.
واستمر “مجلس النواب استعرض هذه الاتفاقية وقرر اعتبارها كأن لم تكن ورفضها بشكل نهائي”.
وأكد صالح أن الدبيبة لم يمنح الثقة على أنه وزير الدفاع، ولكن منصب وزير الدفاع كان شاغرًا، وهو يقوم بالعمل من دون أن يمنح الثقة بها ويمارسه بصفته رئيسًا للوزراء.
واستدرك “لا توجد دولة بدون ميزانية، ولكن لا يجب إعطاء الميزانية بتلك المبالغ الكبيرة جدًا في تلك الفترة القصيرة، وقدمنا الملاحظات له، ولكن الدبيبة قدم إلى الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش، وغير أكثر من مرة في التبويب الخاص بالميزانية، وسندرس تعديلها الأخير”.
وأسهب “خصص 2 مليار و200 ألف إلى قوات الجيش الوطني وهو مبلغ ضئيل جدًا، وهناك تأخير في تقديم المستحقات لتلك القوات أيضًا، وما حصل هو خصص مبالغ كبيرة جدًا للميليشيات والعناصر المسلحة الأخرى”.
وواصل “بالتأكيد هناك تدخل تركي، ونصحنا المجلس الرئاسي أن يتركوا المسائل العسكرية إلى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وكان على الجميع ألا يتدخل في عمل الجيش بتلك الطريقة، لأنها يربك أعمالهم”.
وذكر أن “الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش والخروج من هذه الأزمة هي اللجنة العسكرية المشتركة، والمشكلة أن المجلس الرئاسي يفقد الثقة تدريجيًا من شرق ليبيا لأنه يتعامل مع العسكريين في غرب ليبيا ولا يتعامل مع العسكريين من الشرق بالمرة، فإما يتعاملوا مع الجميع أو يتركوا الجميع للجنة العسكرية المشتركة”.
ووصف الدبيبة بأنه شخصية متمسكة بأن يكون هو وزير الدفاع ولم يسم أي وزير للدفاع ولم يعرض أي اسم على وزارة الدفاع.
وأضاف “كثير من الدول تطالب بخروج القوات الأجنبية ولكن حكومتنا الجديدة بما فيها المجلس الرئاسي لم تعلن بصراحة عن خروج تلك القوات الأجنبية حتى أن الدبيبة حضر اجتماعات مع تركيا ووزير الدفاع التركي قال أمامه إن قواته لا تعتبر أجنبية ولم يعترض ولم يتحدث، وعلى السلطة التنفيذية الجديدة أن تتدخل وتخرج تلك القوات لأننا لا نريد وجود أي تهديد لسيادتنا”.
وانتقل للحديث عن الانتخابات بقوله “يتكلم الكثير عن القاعدة الدستورية ويوجد لدينا إعلان دستوري، ونكرر أنه دستور حتى يصدر دستور دائم للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر قانون الانتخابات”.
ولفت إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها إصدار القوانين، وعليه أصدرنا قانون انتخابات الرئاسة، مضيفًا: “لم نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن بالنسبة لمزدوجي الجنسية، فقلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب المصلحة في اختيار من يرشحه”.
وكشف عقيلة صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من عدمه، قائلاً: “في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من المساعي الخاصة بي”.
أما بالنسبة لأزمة المناصب السيادية وبقاء الصديق الكبير في مصرف ليبيا المركزي، فقال “هو سبب كل المشاكل في ليبيا، رغم أنه مُقال من عام 2014، والتدخلات الخارجية هي من تبقي هذا الرجل، رغم أنه يتصرف في المال الليبي بطريقة غير صحيحة، ويقوم بطريقة غير مقبولة بوقف المقاصة عن الشرق الليبي”.
وهاجم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ووصفه بأنه هو من يعطل كالعادة كافة أعمال ومحاولات مجلس النواب لإنجاز أي مشاريع في البلاد، وبات مستشارا لنا وكأنه خصم لنا.
وأتبع “لا أعتقد أن الاتجاه الجديد سيكون به تحالف، لن يكون هناك قائمة للتحالف بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأي تحالف مع فتحي باشاغا أو غيره سيتضح بعد معرفة من سيترشح من عدمه”.
وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، قائلاً: “سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين”.
وانتقل للحديث عن المبعوث الأممي، يان كوبيش، بقوله “لقد صرح أكثر من مرة أن مجلس الدولة بأنه يجب أن يشارك وانتقدناه لأن النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وهو تفهم وجهة نظرنا وسيزورنا الأسبوع المقبل”.
وتحدث كذلك عن أزمة ديون النفط، بقوله: “وزير النفط يلاحظ هذه التصرفات من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لأنه ليس من الطبيعي إبرام هذه العقود بهذه السرعة لحكومة عمرها 4 أشهر فقط، ويجب أن توقف العقود طويلة الأجل التي يمكن أن تضر بالشعب الليبي، ولكن الحكومة تركت الأوليات وذهبت إلى أمور ليس من مسؤولية حكومة عمرها 3 أشهر فقط”.
وأتم بقوله “الليبيون عليهم أن يكونوا كتلة وطنية واحدة لأنهم المسؤولون عن وطنهم وأصحاب السيادة فيه والدفع لإجراء الانتخابات”.
ينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
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