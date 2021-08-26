عقيلة: لجنة 5+5 وحدها القادرة على توحيد الجيش

قال عقيلة إن لجنة 5+5 هي الجهة الأكثر خوفا وحرصا على مصلحة الليبين وهي الوحيدة القادرة على توحيد الجيش، مبينا أن القائد الأعلى للقوات المسحلة غير قادر على إصدار تعليمات للجيش.
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قناة ليبيا
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