«اللافي» يسجن «الطويل» بعد فضحه «النائب قنان» في «طائرة الملاريا»

أكدت مصادر مطلعة، أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، قام بسجن محمد الطويل مدير الاعلام الخارجي بالوزارة، بتهمة التشهير بعضو برلمان ونشر قصته للرأي العام.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الساعة 24»: “جاء ذلك بعد قيام محمد الطويل، بفضح البرلماني سالم قنان، الذي قام بإنزال لاعب المنتخب المصاب بالملاريا من الطائرة وإصعاد ابنه مكانه”.

وأضافت “تمكن وليد اللافي من سجن محمد الطويل مدير الإعلام الخارجي بالوزارة بدعوى قيامه بالتشهير بعضو برلمان ونشر قصته للرأي العام”.

وتابعت “تم توقيف مدير إدارة الإعلام الخارجي، في النيابة العامة، بناء على شكوى من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، شكوى اللافي تتعلق بكشف الطويل عن محاولة اللافي إغلاق موضوع عرقلة تسفير اللاعبين واستبدالهم بنجل النائب سالم قنان المقرب من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير”.

واستطردت “تأتي الشكوى بعد حديث الطويل عبر تطبيق «كلوب هاوس» عن تدخل اللافي في عمل إدارة الإعلام الخارجي وعدم حصول قناتيه فبراير وسلام على ترخيص”.

واستكملت المصادر “عائلة محمد الطويل طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بالتدخل لدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لوقف ممارسات وليد اللافي”.

يشار إلى أنه في 6 أغسطس الجاري، كتب الطويل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “أنا محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، أتعرض لحملة تهديد وتشويه من قبل أشخاص يعملون بمكتب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وخاصة بعد إبلاغي عن إنزال لاعبي المنتخب من طائرة الإسعاف”.