“بوقعيقيص” تدعو إلى تشكيل مجلس عسكري أمني موحد

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، إلى تشكيل مجلس عسكري أمني موحد؛ يتولى مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية

وقالت “بوقعيقيص” في تدوينة لها على حسابها في “فيس بوك” إنها تأمل أن تتوسّع لجنة “5+5″، فتصبح مجلسًا عسكريًا أمنيًا موحدًا، يمضي بالبلاد نحو السلام، مشيرةً إلى مسؤولية العسكريين وقدرتهم على قيادة مشروع يجمع الأسلحة ويوحّد البلاد؛ لإدراكهم لتداعيات الحروب وويلاتها.

يُذكر أن تصريحات “بوقعيقيص”، تأتي على خلفية التقاء قادة عسكريين وأمنيين يُمثّلون طرفيْ النزاع في منطقة الشويرف، في إطار الترتيبات لإطلاق عمليات أمنية وعسكرية مشتركة، وسط ترحيب أممي وارتياح داخلي.

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