عقيلة يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

شدد عقيلة على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها بلا تأخير، مبينا أن البرلمان قام بصياغة قانون الانتخاب وهو قيد الإصدار، وبحال عدم صدوره فسيتم العمل بالقانون الحالي، لافتا إلى أن القانون يسمح للجميع بالترشح إلا مزدوجي الجنسية.
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قناة ليبيا
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