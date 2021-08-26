البعثة الأممية ترحب بتشكيل القوة المشتركة بين اللواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 166

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بتشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من لواء طارق بن زياد المعزز، والكتيبة 166 للحماية والأمن التابعة للمجلس الرئاسي، حيث تم تكليف القوة المشتركة بتأمين النهر الصناعي.

البعثة، وبحسب إيجاز صحفي لها، أشادت بهذه الجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) كونها خطوة بالغة الاهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة.

المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، قال: “أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة”.

وأضاف: “إن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معًا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية”.

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