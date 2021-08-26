«القطراني» يبحث مع «كوبيش» دور الحكومة في «المصالحة الوطنية»

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني برئيس بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي اقرها ملتقى الحوار السياسي.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “تباحث الطرفان حول الاستحقاق المزمع تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل والمتمثل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام والشرعية الدستورية والانطلاق الى مرحلة بناء مؤسسات نابعة من إرادة الشعب”.

وأضاف البيان “تطرق الاجتماع لدور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالامكانيات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين وعلى رأسها مجابهة وباء كورونا وتوفير الكهرباء والمياة”.

وتابع “وبحثا دور الحكومة في المصالحة الوطنية وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم”.

واستطرد “وثمن النائب كافة الجهود المبذولة من البعثة الأممية لغرض حشد الدعم الدولي للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها وذلك لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقراراته”.

واستكمل “حث النائب على بذل المزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوفير كافة احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على اكمل وجه وعلى رأسها اخراج المرتزقة والقوات الاجنبية من كامل التراب الليبي”.