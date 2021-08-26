الدبيبة يناقش «أزمات الحكومة» في اجتماع مع شكشك والكبير

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس لمناقشة «المشكلات التي تواجه الحكومة».

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة إن الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المحاسبة وحضره عدد من الوزراء ومديري الإدارات.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

كما تم بحث تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة؛ فيما شدد الدبيبة على ضرورة معالجة هذا الملف من كافة جوانبه وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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