الزناتي: الوضع الوبائي مطمئن ولا صحة للإشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة ونقص الأكسجين

ليبيا – أجرى وزير الصحة علي الزناتي أمس الأربعاء زيارة إلى مركز برج الأمل؛ الخاص بعزل مصابي كورونا بمركز بنغازي الطبي.

الزناتي اطلع خلال الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على آلية العمل بالمركز، واطمأن على الوضع الصحي للنزلاء بالبرج بشكل خاص، وعلى الوضع الوبائي بشكل عام من خلال الاحصائيات اليومية داخل البرج وخارجه.

وأكد على أن الوضع الوبائي مطمئن، ولا صحة للإشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة والنقص في مخزون الأكسجين وغيرها من الإشاعات.

وأعطى تعليماته المباشرة لمدير إدارة المشروعات بالوزارة على سرعة توفير عدد من المعدات التي يحتاجها مركز بنغازي الطبي بشكل عام، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لبعض المشاكل التي يعاني منها المركز.

كما تفقَّد الوزير سير العمل داخل مركز بنغازي لطب وجراحة القلب، وأجرى متابعة لبعض حالات القلب التي أجريت لها عدد من العمليات الجراحية في القلب المفتوح وغيرها.

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