مصادر لـ”218″: اجتماعات في القاهرة بين تحالف “عقيلة وباشاغا” للإطاحة بالدبيبة

كشفت مصادر مطلعة لـ” 218″ عن اجتماعات مكثفة يجريها ووزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، في القاهرة، مع فاعلين دوليين ومحليين؛ لتحديد مستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على خلفية دعوته للاستجواب المرتقب الاثنين المقبل.
ويسعى “باشاغا” للدفع بنفسه بديلاً للدبيبة مستغلاً التوافقات المرحلية، التي جمعته مع عقيلة صالح في قائمة واحدة إبّان التنافس على قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية أمام ملتقى الحوار الوطني، مع تواتر الأنباء عن عزم الأخير سحب الثقة من الحكومة، مستفيدًا من دعم 28 نائبًا ممن وقّعوا على عريضة الاستجواب بعد تأكّد عدم حضور الدبيبة لجلسة المسائلة.
حراك؛ يقوده “باشاغا” مع أطراف داخلية وخارجية، قادته للقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، في القاهرة، حيث تركزت المحادثات بينهما، بحسب مصادر “218” على بحث مستقبل حكومة الدبيبة، ومحاولة الحصول على دعم أمريكي لترشح “باشاغا” بديلاً عنه، ضمن خارطة طريق جديدة أعلن عقيلة صالح عن جاهزيتها، في وقت سابق.
ويثير التنافس المحموم حول المناصب الانتقالية في ليبيا وتزعم برلمانيين جبهة مضادة للحكومة؛ مخاوف مراقبون من تعثّر خارطة الطريق وعودة البلاد إلى منزلق الانقسام السياسي، مع اقتراب الاستحقاقات المفترضة لانتخابات 24 من ديسمبر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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