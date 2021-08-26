مصادر لـ”218″: اجتماعات في القاهرة بين تحالف “عقيلة وباشاغا” للإطاحة بالدبيبة

كشفت مصادر مطلعة لـ” 218″ عن اجتماعات مكثفة يجريها ووزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، في القاهرة، مع فاعلين دوليين ومحليين؛ لتحديد مستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على خلفية دعوته للاستجواب المرتقب الاثنين المقبل.

ويسعى “باشاغا” للدفع بنفسه بديلاً للدبيبة مستغلاً التوافقات المرحلية، التي جمعته مع عقيلة صالح في قائمة واحدة إبّان التنافس على قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية أمام ملتقى الحوار الوطني، مع تواتر الأنباء عن عزم الأخير سحب الثقة من الحكومة، مستفيدًا من دعم 28 نائبًا ممن وقّعوا على عريضة الاستجواب بعد تأكّد عدم حضور الدبيبة لجلسة المسائلة.

حراك؛ يقوده “باشاغا” مع أطراف داخلية وخارجية، قادته للقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، في القاهرة، حيث تركزت المحادثات بينهما، بحسب مصادر “218” على بحث مستقبل حكومة الدبيبة، ومحاولة الحصول على دعم أمريكي لترشح “باشاغا” بديلاً عنه، ضمن خارطة طريق جديدة أعلن عقيلة صالح عن جاهزيتها، في وقت سابق.

ويثير التنافس المحموم حول المناصب الانتقالية في ليبيا وتزعم برلمانيين جبهة مضادة للحكومة؛ مخاوف مراقبون من تعثّر خارطة الطريق وعودة البلاد إلى منزلق الانقسام السياسي، مع اقتراب الاستحقاقات المفترضة لانتخابات 24 من ديسمبر.

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