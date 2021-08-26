حموده: مباحثات تونس وليبيا توصلت إلى نفي تسلل إرهابيين بين البلدين

انتهت قبل قليل المباحثات التي بدأت صباح اليوم في العاصمة تونس بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي.

بحسب سفارة ليبيا بتونس، تم خلال المباحثات التأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين كما تمحور اللقاء حول الحديث عن اغلاق المعابر بين الطرفين والذي أكد فيه كلاهما أن أسبابه صحية بحثة دون وجود أي أسباب أخرى.

ووفقاً لما قاله محمد حمودة الناطق باسم الحكومة، فإنه تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وامكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسًا عليه، وفي ذات السياق تم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الاجراءات المعقدة والاعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.

أما فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الامنية في ليبيا و تسلل إرهابين إلى تونس، نفى الجانبين هذه الاخبار جملة وتفصيلاً فهي مجانبة للصواب وأراد بها البعض تعكير العلاقات الثنائية.