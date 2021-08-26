ليبيا الان

الرعيض: نأمل أن يكون اجتماع كتيبتي 166 وطارق بن زياد بداية فعلية لتوحيد الجيش

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن اجتماع آمر الكتيبة 166 محمد الحصان مع آمر كتيبة طارق بن زياد للدخول الى الشويرف وتأمين منظومة النهر من العبث والتخريب من قبل الخارجين عن القانون هو بتكليف مباشر من رئيس الحكومة وبتنسيق مع “رئاسة الأركان” وبعلم أبرز “قادة البركان”، وفقًا لقوله.

الرعيض اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “مناورة محمد الحصان ودخوله للشويرف بدون قطرة دم واحدة ما هو إلا إنجاز يستحق الثناء عليه لا تخوينه، وإن أرادت كتيبة طارق بن زياد الحرب فنحن على ثقه بقيادات الكتيبة 166 الذين سيكونون في مقدمة الصفوف لصدهم”.

وتابع: “من منا يستطيع أن يزايد على قادة الكتيبة 166 التي لعبت دورًا محوريًا ومهمًا في صد العدوان على العاصمه، فهم رجال السلم قبل الحرب، التاريخ لا يذكر إلا من يصنعون السلام، هم الأبطال وهم الشجعان، أما صناع الحروب فابحثوا أين ستجدوهم في كتب التاريخ”.

كما أضاف: “لعلها تكون بداية فعليه لتوحيد مؤسسة الجيش والعمل المشترك بعيدًا عن التجاذبات السياسيه وأي أطماع لحكم العسكر، تحية لكل من يصنع السلام ويبعد شبابنا عن الحروب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اما الحرب فأنت أول من اشعلها في فجر ليبيا بعد ان خنت الامانة ولم تلتحق بمجلس النواب، ودعك من الترهات التي تسوقونها للاغبياء كالدولة المدنية ولا لحكم العسكر. السبب الحقيقي كان اطماع معظم سكان مصراتة وخاصة من يدعون انهم رجال اعمال امثالك في الحكم وجعل مصراتة مثل سرت في نظام القذافي، وفي سبيل ذلك تحالفتم مع الارهابيين والمجرمين في بنغازي وطرابلس والزاوية وضحكتم على ذقون الامازيغ الذين وكالعادة خرجوا كما يقول المثل من المولد بلا حمص فلا وزارات مهمة تحصلوا عليها ولا خدمات لمناطقهم (ويستاهلوا ماجاهم)، تم ماذا عن عسكر اردوغان الذين جردوكم من كل مايمث للرجولة. خسئت.

    رد