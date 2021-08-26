القطراني يطالب بدعم جهود اللجنة العسكرية.. وإخراج المرتزقة من ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيتش؛ ملف الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل؛ للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام السياسي.

وشهد اللقاء مناقشة دور حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، ومن بينها مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمّرة، وتقديم الرعاية والدعم اللازمين للنازحين والمهجرين من مدنهم.

وطالب “القطراني”، خلال اللقاء، ببذل المزيد من الجهود؛ لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية “5+5″، وتوفير احتياجاتها اللازمة كافة لتنفيذ مهامها، على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

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