ليبيا الان

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بلقاء اللواء طارق بن زياد معزز والكتيبة 166

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، باللقاء الذي تم بين العقيد عمر المقرحي، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف.

السفارة الأمريكية، وفي تغريديتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: “السفير نورلاند، أكد أن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإشادة بهذه الخطوة المهمة من أجل حماية موارد المياه الحيوية في ليبيا وتعزيز المصالحة الوطنية”.

وأضافت: “يمكن أن يكون مثل هذا التعاون العسكري نموذجًا لإعادة توحيد القوات المسلحة في وقت تشتد الحاجة فيه لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك