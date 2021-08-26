الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بلقاء اللواء طارق بن زياد معزز والكتيبة 166

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، باللقاء الذي تم بين العقيد عمر المقرحي، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف.

السفارة الأمريكية، وفي تغريديتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: “السفير نورلاند، أكد أن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإشادة بهذه الخطوة المهمة من أجل حماية موارد المياه الحيوية في ليبيا وتعزيز المصالحة الوطنية”.

وأضافت: “يمكن أن يكون مثل هذا التعاون العسكري نموذجًا لإعادة توحيد القوات المسلحة في وقت تشتد الحاجة فيه لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

