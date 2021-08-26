الحكومة والبعثة الأممية تبحثان مستجدات الانتخابات والوضع الأمني

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش مستجدات العملية الانتخابات والوضع الأمني في ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس بحث مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، لما تمثله من رسائل تعبر عن تطلع الليبيين للخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات وآخر المستجدات بشأن التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

وبحث اللقاء الوضع الأمني في ليبيا، وبعض الملفات الأمنية في الجنوب الليبي، والخطط المزمع تنفيذها لحلحة الإشكاليات، كما تطرق لقضية أهالي مرزق وأكد أبوجناح ً عزم الحكومة على الوصول للمصالحة بين السكان وإرساء الأمن في المنطقة.

وأشار أبوجناح للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل، متمثلة في خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان.

واثنى نائب رئيس الحكومة على الدور الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة فى ليبيا مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى عزم الحكومة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود الليبية، مشيراً إلى أنها أمن قومي.

وأشاد رئيس البعثة الأممية بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.