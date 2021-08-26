تشكيل فريق عمل في الجفارة لضبط الأمن مع زيادة سرقة المركبات

قررت مديرية أمن الجفارة تشكيل فريق عمل من قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة بالتعاون مع قوة دعم المديرية؛ للمجاهرة بالأمن، وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون، تزامناً مع زيادة حالات سرقة المركبات.

جاء ذلك في اجتماع لمدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، مع رؤساء المراكز والتحقيق بالمديرية، صباح اليوم الخميس، إذ جرت مناقشة جميع البلاغات الوردة منهم وخاصة ظاهرة سرقة المركبات الآلية خلال المدة الماضية.

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وأكدت المديرية دعم المراكز وتكليف دوريات وتمركزات أمنية خلال الفترة الليلية لضبط الأمن، فيما شدد العميد الطيف على ضرورة التعاون بين كافة المكونات الأمنية العاملة بالمنطقة لفرض الأمن، ومنع الجرائم، والتصدي لها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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