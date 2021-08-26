بعد اتهامها بخرق حظر الأسلحة على ليبيا.. “بلاك ووتر ” تطلّ من البوابة الأفغانية

رصدت وسائل إعلام أمريكية قيام شركة “بلاك ووتر”، المتخصصة في المهام الأمنية والدفاعية، بتسيير رحلات جوية مدفوعة الثمن؛ لإخراج حلفاء الولايات المتحدة ورعاياها من أفغانستان.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إريك برنس، مالك الشركة، يتولى الإشراف على عمليات النقل عن طريق مطار كابول على متن طائرات مستأجرة مقابل 6500 دولار للفرد، مع فرض رسوم إضافية، إذا كان العملاء محاصرين في منازلهم، ويحتاجون إلى المساعدة للوصول إلى المطار.

يُذكر أن شركة “بلاك ووتر” تأسست عام 1997 واكتسبت شهرتها عام 2007 عندما قتل متعاقدوها 17 مدنيًا عراقيًا في مذبحة “ساحة النسور”، كما أنها اتهمت بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفق تقرير أممي قدم لمجلس الأمن

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