بعد أزمة دواعش الوطية .. “المنقوش” و”مازن” يصلون تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل وزيري الداخلية، خالد مازن، والخارجية نجلاء المنقوش إلى الأراضي التونسية اليوم الخميس، في زيارة يفترض أن تناقش العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان في استقبال المنقوش ومازن في مطار قرطاج الدولي، الوزير عثمان الجراندي، وزير الخارجية التونسي.

ويفترض أن تتناول الزيارة مسألة فتح الحدود التونسية الليبية، والسماح للعالقين في الجانبين من المرور.

وكانت تونس قد أغلقت حدودها بشكل كامل، قبل أيام بحجة الوقاية من كورونا.

وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الأمنية التونسية عن وجود عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها القوات التركية ينون دخول تونس لتنفيذ مخططات لضرب استقرار البلاد.

وردت وزارة الداخلية الليبية بنفي هذه المعلومات مؤكدة أن القاعدة المذكورة تحت سيطرة وزارة الدفاع الليبية.