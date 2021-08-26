مدير مكتب شؤون الشباب والمرأة تشارك في الاجتماع الخاص بالمؤتمر الإفتراضي لمشروع الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن (1325)

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ شاركت مدير مكتب شؤون الشباب والمرأة بالمجلس الرئاسي السيدة “أجه امغار”، ظهر اليوم الخميس، في الاجتماع الذي عقدته وزير الدولة لشؤون المرأة السيدة “حورية الطرمال”.

وحضر الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، وممثلي عن وزراتي الخارجية والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر تقنية (زووم).

وناقش المجتمعون الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن رقم (1325) لسنة 2000، بشأن المرأة والأمن والسلام.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الخطة التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر القادم في ليبيا، والتي تحمي المرأة من العنف والتمييز الاجتماعي و التطرف.

وأكدت السيدة “أجا امغار”، في كلمتها أمام الحضور ضرورة العمل على تعزيز دور المرأة في السلام والأمن، لتتمكن من الوصول إلى حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، بداية من الحق في الحياة بتوفير كافة سبل لحمايتها من العنف، وحقها في التعليم والصحة والعمل، وصولاً إلى حقها في صنع القرار.

وفي الختام، أشاد الحضور بالكلمة التي ألقتها السيدة أجا، نظراً لأهميتها في تعزيز دور المرأة في المجتمع لتحقيق نتائج إيجابية تساهم في الرفع من شأنها. (وال _ طرابلس) ا م

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