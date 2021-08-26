«داخلية النواب»: الإجراءات الأمنية شرط أساسي للموافقة على إقامة الأحزاب

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، ضرورة مراعاة الإجراءات الأمنية عند منح الموافقة على طلبات إقامة الأحزاب السياسية.

وأضاف الحراري، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز المباحث العامة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بوزارة العدل، أنه من المهم أن يكون جهاز المباحث العامة جزءا من اللجنة، وذلك بالنظر للدور الهام الذي يمكن للجهاز القيام به في الاستقصاء وجمع المعلومات عن الأحزاب وأعضائها، للتأكد من عدم وجود أي محاذير أمنية حولهم حتى يسمح لهم بممارسة العمل السياسي .

وتابع الحراري:” إن هذه الأحزاب سيكون مناط بها ممارسة العمل السياسي وسيتقلد أعضائها مناصب عليا وحساسة في الدولة، عليه لابد من التأكد من نزاهتهم”.

وطالب الحراري، المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم جهاز المباحث العامة لعضوية لجنة شؤون الأحزاب ليتمكن من القيام بعمله .