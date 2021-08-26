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لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد تعقد اجتماعها الأول

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت لجنة إعداد جدول المُرتبات الموحد المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعها الأول، بمقر ديوان وزارة المالية لبحث تشخيص وضع المرتبات القائم حاليا.

وبحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع بحث تشخيص وضع المرتبات القائم حاليا وعدم تلبيته للاحتياجات الأساسية ومناقشة خلل الهيكلية التنظيمية للوحدات الإدارية وتنامي عدد الموظفين وكذلك أهم المبادئ والمعايير اللازم اتباعها في إعداد جداول المرتبات بالإضافة لاستعراض المشروعات التي أعدتها مراكز الخبرة واللجان السابقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليبيا في وادي والدبيبة في وادي اخر…نبوا الضي والسيولة والاعداد للانتخابات وطرد المرتزقة اهو دورك الان..ومازالك 3 شهور ومدرتش شيء ..مرة ناط في ملعب كورة ومرة تخدم خطابة تبي ازوج الشباب ومرة في قهوة اهو اللي درتها…ههههههه

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