” الإسكان والمرافق” تعتزم استئناف العمل بالطريق الدائري الثالث

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق، عزمه استئناف العمل بمشروع تنفيذ مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وطالب الجهاز، في مراسلة بعث بها لرئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة بطرابلس، بالاتفاق على آلية عمل مشتركة لبدء أعمال الهدم والإزالة، ونقل المخلفات، وإزالة التعديات والمباني السكنية والتجارية، على طول مسار الطريق المنزوع للملكية العامة، والمعوّض عنه سابقًا.

يُذكر أن الطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس بدأ العمل فيه عام 2008، بطول يبلغ 24 كم، قبل توقف العمل به عقب أحداث عام 2011، وتشهد مساراته تعديات من قبل المواطنين.

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