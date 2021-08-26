انطلاق حملة تطعيمات الجرعة الثانية ضد كورونا نوع “استرازينكا” في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي عن البدء في تطعيم الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا نوع “استرازينكا” .

اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة ضد كورونا وضحت أن الجرعة الثانية سيتم إعطائها للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا نفس الجرعة في الفترة السابقة .

وذكرت أن إعطاء الجرعة سيبدأ من السبت المقبل في الثامن والعشرين من أغسطس خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية على أن يكونوا مصحوبين ببطاقة التطعيم .

وأشارت إدارة الخدمات الصحية – بنغازي إلى أن مراكز التطعيم هي عيادة الفويهات المجمعة، وعيادة بنغازي الجديدة المجمعة، وعــيادة خالد بن الوليد المجمعة، وعيادة سيدي خليفة المجمعة، وعيادة النواقية المجمعة، والمركز الصحي سيدي يونس، والمركز الصحي بنينا، والمركز الصحي تيكا .