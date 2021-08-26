رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “حسين عطية القطراني”، عدداً من المواضيع الخاصة بالخدمات الأساسية، وتوحيد الرؤى حول الاستحقاقات القادمة بحضور اللواء “حسين العائب” رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتناول اللقاء آليات العمل وبشكل عاجل، على معالجة كل القضايا العالقة، والتي تخص ملفات الأمن والصحة والكهرباء.

كما تم التطرق لمناقشة دور الحكومة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، والحوار المجتمعي بالإضافة إلى النظر في احتياجات بلديات المنطقة الشرقية.

كما ثمن السيد الرئيس، الدور الذي يقوم به النائب الأول لرئيس الحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة وجمع الفرقاء الليبيين ولم شملهم. (وال _ طرابلس) ا م

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