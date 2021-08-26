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باشاغا في وداع السفير البريطاني يشيد بدور المملكة في “استقرار ليبيا”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدور المملكة المتحدة في دعم مؤتمري برلين واتفاق وقف إطلاق النار وتحقيقي الاستقرار في ليبيا .

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في تويتر عقب لقاء له في طرابلس مع سفير بريطانيا نيكولاس هوبتون بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا، إنه أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المنتهية مهمته وجهود نائبته “كايت اينغليش”، طيلة فترة عملهما لأجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأكد باشاغا ونيكولاس على دور بريطانيا الذي وصفاه بـ”المهم” في إلزام كافة الأطراف باستكمال خارطة الطريق وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر، وأعربا عن ثقتهما باستمرار العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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