باشاغا في وداع السفير البريطاني يشيد بدور المملكة في “استقرار ليبيا”

أشاد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدور المملكة المتحدة في دعم مؤتمري برلين واتفاق وقف إطلاق النار وتحقيقي الاستقرار في ليبيا .

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه في تويتر عقب لقاء له في طرابلس مع سفير بريطانيا نيكولاس هوبتون بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا، إنه أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المنتهية مهمته وجهود نائبته “كايت اينغليش”، طيلة فترة عملهما لأجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأكد باشاغا ونيكولاس على دور بريطانيا الذي وصفاه بـ”المهم” في إلزام كافة الأطراف باستكمال خارطة الطريق وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر، وأعربا عن ثقتهما باستمرار العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.

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