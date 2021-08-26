مقتل أحد أفراد قسم البحث الزاوية في هجوم مسلح على نقطة أمنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد قسم البحث الجنائي الزاوية مقتل شرطي وأصابة “4” آخرين جراء هجوم مسلح وقع قبل قليل على نقطة أمنية تابعة للبحث الجنائي في مدينة الزاوية.

وأكد القسم على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الهجوم وقع تحديداً في الإشارة الضوئية بمفترق عمر المختار من قبل سيارتين مصفحتين، وهو ما تسبب في احتراق أحد السيارات التابعة لوزارة الداخلية، والتي كانت متوقعة بالموقع.

وذكر أن إصابة أحد الأعضاء خطيرة وهو حاليًا في العناية الفائقة والباقي إصابتهم متفاوتة .

ولفت القسم إلى أن تلك الممارسات الجَبَانة والخاطئة بحق أبناء الوطن ومن يقفون ليلاً ونهاراً لحمايتهم وتأمينهم ، تمثل تهديداً لأمن المجتمع السلمي وظاهرة تنال من هيبة الدولة يجب ردعها

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل الحادث.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت معارك مسلحة بين الميليشيات في المنطقة الغربية خصوصا في مدينة الزاوية التي تتمركز فيها العديد من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.