مقتل أحد أفراد قسم البحث الزاوية في هجوم مسلح على نقطة أمنية

أخبار ليبيا 24 – خبر
أكد قسم البحث الجنائي الزاوية مقتل شرطي وأصابة “4” آخرين جراء هجوم مسلح وقع قبل قليل على نقطة أمنية تابعة للبحث الجنائي في مدينة الزاوية.
وأكد القسم على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الهجوم وقع تحديداً في الإشارة الضوئية بمفترق عمر المختار من قبل سيارتين مصفحتين، وهو ما تسبب في احتراق أحد السيارات التابعة لوزارة الداخلية، والتي كانت متوقعة بالموقع.
وذكر أن إصابة أحد الأعضاء خطيرة وهو حاليًا في العناية الفائقة والباقي إصابتهم متفاوتة .
ولفت القسم إلى أن تلك الممارسات الجَبَانة والخاطئة بحق أبناء الوطن ومن يقفون ليلاً ونهاراً لحمايتهم وتأمينهم ، تمثل تهديداً لأمن المجتمع السلمي وظاهرة تنال من هيبة الدولة يجب ردعها
ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل الحادث.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت معارك مسلحة بين الميليشيات في المنطقة الغربية خصوصا في مدينة الزاوية التي تتمركز فيها العديد من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
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