في ختام زيارته للسودان وتشاد: عضو المجلس الرئاسي “موسى الكوني” يعقد مؤتمراً صحفياً 

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ وصف عضو المجلس الرئاسي السيد” موسى الكوني”، جولته الإفريقية التي اختتمها مساء أمس الأربعاء لدولتي السودان وتشاد بالناجحة التي بحث خلالها القضايا المشتركة، المتعلقة بأمن الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية مع رئيسا البلدين وكبار المسئولين فيهما.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقده فور وصوله مطار معيتيقة الدولي بأن رئيس المجلس السيادي بالسودان وباقي الوزراء والمسئولين المختصين، أبدوا رغبتهم في حلحلة ملفات الهجرة وأمن الحدود و المجموعات المسلحة الإجرامية الخارجة عن القانون السوداني والليبي، كاشفاً عن إتفاق على وضع خارطة طريق عملية يتم من خلالها العمل على الحد من هذه الخروقات الأمنية، والأعمال الإجرامية.

كما استعرض “الكوني” خلال المؤتمر الصحفي فحوى لقائه مع رئيس جمهورية تشاد السيد” محمد إدريس دبي” رئيس تجمع “س.ص” ، حول أكثر قضايا حساسية بين البلدين، خاصة بعد التطورات الأمنية التي حصلت في تشاد، وأدت لإغتيال الرئيس” إدريس دبي”، على يد المجموعات المتمردة التي إنطلقت من ليبيا وتزودت بالسلاح، وعاتت بالأمن الليبي فسادا لتعود إلى تشاد، وتتنقل في جميع مناطق الجنوب وتهدد استقرار وأمن البلدين.

وكشف عضو المجلس الرئاسي، عن رغبة المسئولين التشاديين، في التعاون مع الجانب الليبي لوضع حد للتجاوزات، الذي ترتكب على حدود البلدين، مشيراً في السياق نفسه إلى الملفات التي طرحت للنقاش ومنها عودة الأمانة العامة لتجمع دول ” س.ص”، الذي تترأسه تشاد حاليا، إلى مقرها السابق في طرابلس، والعمل على دعوة وزراء خارجية دول التجمع للاجتماع في طرابلس، لمناقشة تفعيل هذا الاتحاد المهم في القارة الافريقية.

وأعلن “الكوني” إعتزامه الإستمرار في مناقشة هذا الملف، والقيام رفقة عدد من المسئولين في الوزارات والأجهزة المختصة، بزيارة دولتي النيجر ومالي لبحثه بشكل موسع، من أجل التوصل إلى خطوات عملية تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى العمل على تفعيل الإتفاقية الرباعية التي وقعت بين كل من ” ليبيا, السودان، تشاد، النيجر”، في السابق لتكون ذات خصوصية بين كل دولة على حده، وأنه يسعى لعقد لقاء يضم وزراء دفاع دول الجوار في ليبيا، لتدارس الوضع الأمني فيها، ليكون لهم دور فاعل في تأمين الحدود،

وأشار لمناقشة بعض القضايا السياسية المشتركة بين ليبيا والسودان والنيجر، وتأكيده ضرورة مشاركة دول الجوار، في كل ما يتعلق بالاجتماعات التي تعقد مع الدول المعنية بالشأن الليبي، باعتبارها متضررة من تردي الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، بسبب المجموعات الإجرامية والمهربين، معتبراً أن أمن ليبيا ليس على الشواطئ كما يظن الأوروبيون وإنما في تأمين حدودها الجنوبية. (وال _ طرابلس) ا م

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