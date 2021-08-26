وزير التعليم العالي يبدأ في إجراءات فصل من انتهت مدة إيفادهم للخارج

خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، اليوم الخميس، رؤساء الجامعات الليبية، بشأن إرسال قائمة أسماء الموفدين إلى الخارج الذين انتهت مدة إيفادهم حتى يتم فصلهم وإتاحة الفرصة لغيرهم.

وبحسب المنشوررقم 16 لسنة 2021 الذي تم تعميمه على رؤساء الجامعات، فإن “القيب، طلب من رؤساء الجامعات، تزويده بكشف مفصل يضم أسما الموفدين من الجامعات الليبية الذين لم يعودوا إلى أرض الوطن حتى تاريخه، رغم انتهاء مدة إيفادهم مهما كانت الأسباب”.

وأكد المنشور الصادر، أن “ذلك يأتي بغرض إصدار قرارات فصل بحقهم حسب القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك حتى تتاح الفرصة لغيرهم”.

وشدد القيب، على “ضرورة موافاته بالمطلوب في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تعميم المنشور على الجامعات”.

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