«الوطنية لحقوق الإنسان» تستضيف جلسة حوارية حول طالبي اللجوء بليبيا

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الحوارية “بشأن عرض نتائج الدراسة الاستطلاعية حول الإطار القانوني لتواجد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا”، والذي نظمته منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، وباستضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وأدارت الجلسة الحوارية والمناقشات حول مشروع الدراسة ونتائجها والتوصيات الختامية، الدكتورة ناجية العطراق، ورئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وشارك في أعمال الجلسة، المنظمة الدولية للهجرة Libya IOM وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا UNCHRL Libya وبعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا، ومدير مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي الليبي، ووزارة العمل والتأهيل ووزارة الصحة ومكتب دعم القرار بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المحامين والقانونين والمختصين.