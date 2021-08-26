«الوطنية لحقوق الإنسان» تستضيف جلسة حوارية حول طالبي اللجوء بليبيا

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الحوارية “بشأن عرض نتائج الدراسة الاستطلاعية حول الإطار القانوني لتواجد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا”، والذي نظمته منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، وباستضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
وأدارت الجلسة الحوارية والمناقشات حول مشروع الدراسة ونتائجها والتوصيات الختامية، الدكتورة ناجية العطراق، ورئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
وشارك في أعمال الجلسة، المنظمة الدولية للهجرة Libya IOM وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا UNCHRL Libya وبعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا، ومدير مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي الليبي، ووزارة العمل والتأهيل ووزارة الصحة ومكتب دعم القرار بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المحامين والقانونين والمختصين.
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