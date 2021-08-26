تونس وليبيا تتفقان على مواصلة التشاور بخصوص فتح الحدود

انتهت قبل قليل بالعاصمة التونسية المباحثات الثنائية التي بدأت صباح، اليوم الخميس, بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي.

وتمحور اللقاء حول موضوع إغلاق المعابر بين الطرفين، حيث أكد الجانبان أن أسبابه صحية بحتة دون وجود أي أسباب أخرى، وفق بيان للسفارة الليبية بتونس.

وفي ذات الإطار، تم التطرق لموضوع البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسا عليه.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على أن تواصل اللجنة العلمية من الجانبين النظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.