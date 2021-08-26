الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن اختيار السفراء الجدد سيكون بناء على توزيع عادل لجميع المناطق الليبية، نافيا صحة ما يتردد من قوائم لأسماء السفراء على موقع «فيسبوك».

وأضاف، خلال لقائه : «كل منطقة ستكون ممثلة في السفارات والوكلاء حتى لو لم يتوافق ذلك مع بعض الأهواء، وما يتردد في وسائل الإعلام بخصوص أسماء قوائم السفراء غير صحيح، ومجرد كلام لم يصدر من الحكومة أو المجلس الرئاسي، فموقع فيسبوك ليس المرجعية لنا»، وذلك حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته منصة «حكومتنا»، اليوم الخميس، من كلمته اجتماعه أمس مع عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس برفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وشدد على أن «السفراء سيكونوا ممثلين لجميع المناطق بشكل عادل لأول مرة؛ فرئيس المجلس الرئاسي يمثل المنطقة الشرقية، والأعضاء يمثلون المنطقة الغربية والجنوبية، وأنا أمثل جميع الليبيين بدون تخصيص، والاختيار سيكون منا نحن الأربعة، بناء على ترشيحات من وزيرة الخارجية».

وأشار إلى ضرورة البعد عن الجهوية «لكننا سنختار من جميع المناطق، وأشخاص وطنيين، خاصة أن هناك سفارات في الدول الخمس الكبرى بدون سفير». كما تحدث عن ضرورة تغيير السفراء «فهناك من له 8 سنوات أو 9 سنوات في منصبه، وهناك هناك سفيرنا في إيطاليا السابق أصبح له 30 سنة ويريد إكمالها 40 ولا يعجبه الرحيل».

وشدد على أن العمل في وزارة الخارجية لن يكون مقتصرا على أشخاص معينين، «الخارجية ليست محسوبة على الأعيان أولاد النبلاء أو أسماء وعائلات معينة هذا غير صحيح سننادى من يريدون خدمة الوطن ويمثلون تمثيلا جيدا».

وواصل: «سيتم اختيار وجوه جديدة وشخصيات وطنية قادرة على تمثيل الوطن في الخارج في عواصم مثل واشنطن باريس ولندن وغيرها».

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