“اللافي”يطلع على التجربة المغربية في المصالحة

أطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، عضو المجلس الرئاسي الليبي “عبدالله اللافي” على التجربة المغربية في المصالحة، والخبرات المحلية في معالجة ملف سجناء الرأي والمغيبين والفئات المهمشة، وكيفية إدماجهم محليا.

جاء ذلك خلال التقاء “اللافي” – اليوم الخميس، في الرباط- مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة ” آمنة بوعياش”، فيما اقترح المجلس الحقوقي خططاً، وبرامج لمشاركة ونقل التجارب بين ليبيا والمغرب بما يراعي الخصوصية المحلية في كل بلد.

ورحبت “بوعياش” بزيارة “اللافي” والوفد المرافق له، مثنية على ما يقوم به المجلس الرئاسي من جهود لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما أشاد اللافي بالتجربة المغربية والخبرات المحلية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على إطلاق مشروع المصالحة الوطنية والالتزام بإنجاحه مساهمة في الاستقرار والسلام الدائمين- وفق ما أورده المجلس الرئاسي الليبي على منصته الإعلامية.

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