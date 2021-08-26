جهود لاستحاق انتخابي ديمقراطي في ديسمبر

تستمر المبادرات والجهود من قبل المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاق الانتخابي الديمقراطي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مبادرة أخيرة بحثها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيتش، للاطلاع على مستجدات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى سير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين.

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