ديوان المحاسبة طرابلس 2020: النمروش أصدر أوامر شفوية بصرف مبالغ كبيرة دون شرط أو قيد

ذكر تقرير ديوان المحاسبة طرابلس 2020، إن وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق” المنتهية ولايتها، صرفت أكثر من 8 مليون دينار كمكافآت لغير العاملين فيها بموجب قرارات صادرة عن وكيل الوزارة. ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن إدارة الحسابات العسكرية صرفت 149.5 مليون دينار كبنود إعاشة لعناصر غير تابعين للوزارة، وأن رئاسة الأركان العامة لوزارة الدفاع صرفت 8 مليون دينار على مراسم الدفن من دون تقديم أي مستندات تؤيد أوجه هذا الصرف.
وأشار التقرير، إلى أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صرفت 92 مليون دينار كعهد مالية من دون إصدار أوجه تلك النفقات، ووجهت 13.5 مليون دينار إلى المنطقة العسكرية الغربية، و10 مليون دينار إلى المنطقة العسكرية الوسطى، و50 مليون دينار إلى غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، و5 مليون دينار إلى غرفة العمليات لحماية سرت الجفرة، و13.5 مليون دينار للمنطقة العسكرية طرابلس.
وأشار التقرير، إلى أن وزارة الدفاع صرفت 40 مليون دينار نقدًا كعهد مالية تبين بعد المراجعة أنها صرفت لشراء أسلحة وذخائر من الداخل، وصرفت مليار دينار على بند تجهيزات ومتطلبات دون تحديد قيمتها لصالح الجهة المستفيدة، والوزارة فتحت اعتمادات بقيمة 44.8 مليون دينار بالمخالفة للقانون ومن دون أن تقدم أي كراسات مواصفات للتوريد.
ولفت التقرير، إلى أن وزارة الدفاع قامت بصرف مبالغ مالية من دون ضوابط وفي غير الأغراض المخصصة لها، وفي بعض الأحيان توجه المصروفات على غير حقيقتها والغرض الخاص بها، ولم تقدم وزارة الدفاع أي رؤية وخطط لتفعيل الجيش وبنائه وجمع السلاح الخارج عن السيطرة، رغم حجم الأموال والنفقات الموجهة لها، ولم توقف رواتب أفراد أو جهات تعلم أنهم يتقاضون رواتب من جهات أخرى بالمخالفة للقانون، مثل رواتب القاطع الحدودي أجدابيا، الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من الدفاع والمالية.
ولفت إلى أن وزير الدفاع بحكومة “الوفاق” صلاح النمروش أصدر أوامر شفوية بصرف مبالغ كبيرة بشكل مباشر لصالح المناطق العسكرية ورئاسة الأركان العامة من مخصصات الملابس والقيافة، وصرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من الأفراد بلغ أحدها 129 ألف دينار، وتم صرف 7.9 مليون دولار لصالح رئاسة الأركان مقابل سداد مرتبات عن السنوات من 2014 إلى 2017، رغم أنها أموال تخص جهات أخرى، وتعمدت وزارة الدفاع عدم إصدار تفويضات مصلحية لرئاسة الأركان العامة، ما سنح لها بعدم التقيد بأوجه الصرف والأغراض المتعلقة بتلك المبالغ وتصرفت بها من دون شرط أو قيد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك