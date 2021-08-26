ديوان المحاسبة طرابلس 2020: النمروش أصدر أوامر شفوية بصرف مبالغ كبيرة دون شرط أو قيد

ذكر تقرير ديوان المحاسبة طرابلس 2020، إن وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق” المنتهية ولايتها، صرفت أكثر من 8 مليون دينار كمكافآت لغير العاملين ‏فيها بموجب قرارات صادرة عن وكيل الوزارة.‏ ‏ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن إدارة الحسابات العسكرية صرفت 149.5 مليون دينار كبنود ‏إعاشة لعناصر غير تابعين للوزارة، وأن رئاسة الأركان العامة لوزارة الدفاع صرفت 8 مليون دينار على ‏مراسم الدفن من دون تقديم أي مستندات تؤيد أوجه هذا الصرف.

وأشار التقرير، إلى أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صرفت 92 مليون دينار كعهد مالية من دون إصدار ‏أوجه تلك النفقات، ووجهت 13.5 مليون دينار إلى المنطقة ‏العسكرية الغربية، و10 مليون دينار إلى المنطقة العسكرية ‏الوسطى، و50 مليون دينار إلى غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة ‏الغربية، و5 مليون دينار إلى غرفة العمليات لحماية سرت الجفرة، ‏و13.5 مليون دينار للمنطقة العسكرية طرابلس.‏

وأشار التقرير، إلى أن وزارة الدفاع صرفت 40 مليون دينار نقدًا كعهد مالية تبين بعد ‏المراجعة أنها صرفت لشراء أسلحة وذخائر من الداخل، وصرفت مليار دينار على بند تجهيزات ومتطلبات دون ‏تحديد قيمتها لصالح الجهة المستفيدة، والوزارة فتحت اعتمادات بقيمة 44.8 مليون دينار بالمخالفة ‏للقانون ومن دون أن تقدم أي كراسات مواصفات للتوريد.‏

ولفت التقرير، إلى أن وزارة الدفاع قامت بصرف مبالغ مالية ‏من دون ضوابط وفي غير الأغراض المخصصة لها، وفي بعض ‏الأحيان توجه المصروفات على غير حقيقتها والغرض الخاص بها، ولم تقدم وزارة الدفاع أي رؤية وخطط لتفعيل الجيش وبنائه ‏وجمع السلاح الخارج عن السيطرة، رغم حجم الأموال والنفقات ‏الموجهة لها، ولم توقف رواتب أفراد أو جهات تعلم أنهم يتقاضون ‏رواتب من جهات أخرى بالمخالفة للقانون، مثل رواتب القاطع ‏الحدودي أجدابيا، الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من الدفاع ‏والمالية.‏

ولفت إلى أن وزير الدفاع بحكومة “الوفاق” صلاح النمروش أصدر أوامر شفوية بصرف مبالغ كبيرة ‏بشكل مباشر لصالح المناطق العسكرية ورئاسة الأركان العامة من ‏مخصصات الملابس والقيافة، وصرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من الأفراد بلغ أحدها 129 ألف ‏دينار، وتم صرف 7.9 مليون دولار لصالح رئاسة الأركان مقابل سداد ‏مرتبات عن السنوات من 2014 إلى 2017، رغم أنها أموال تخص ‏جهات أخرى، وتعمدت وزارة الدفاع عدم إصدار تفويضات مصلحية لرئاسة ‏الأركان العامة، ما سنح لها بعدم التقيد بأوجه الصرف والأغراض ‏المتعلقة بتلك المبالغ وتصرفت بها من دون شرط أو قيد.‏

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