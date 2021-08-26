ليبيا والولايات المتحدة: الانتخابات مهمة لتعزيز التقدم الديمقراطي

أكد القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس على المزوغي والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائهما اليوم الخميس أن إجراء الانتخابات كما هو مقرر في 24 ديسمبر أمر بالغ الأهمية لتعزيز التقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية في البلاد.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس أطلع السفير الأمريكي خلال لقائهما بمقر السفارة الليبية في تونس على مسألة الإغلاق المستمر للحدود التونسية الليبية، واتفقا على أهمية ليبيا في الاستقرار الإقليمي.

وأعرب السفير الأمريكي عن شكره للقائم بأعمال السفارة الليبية بتونس على التعاون بين البعثتين في دعم السفر الدبلوماسي الأمريكي إلى ليبيا