الدبيبة: نواجه حربا من البرلمان والأحزاب والخاسرين

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته تواجه «حرباً من قبل البرلمان والأحزاب والخاسرين».

وأوضح الدبيبة: «كل ما يثار حاليا عن اختيار السفراء من منطقة واحدة جزء من حرب موجهة ضد الحكومة، فنحن لا نواجه البرلمان فقط، وإنما هناك كثيرون يحاربوننا ومنهم الأحزاب والخاسرون»، وذلك خلال لقائه أمس الأربعاء في طرابلس مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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وأضاف في الكلمة التي أذاعتها منصة «حكومتنا» اليوم الخميس، أن البعض لا يريد النجاح لحكومة الوحدة أو لأي حكومة مقبلة، وسيتمسكون بالهجوم عليها فقط، «لأنه ليس لديهم حصة فيها».

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