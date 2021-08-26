“نورلاند” يُشيد بالاجتماع العسكري المشترك في الشويرف

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، بالتعاون العسكري بين طرفيْ الصراع في ليبيا؛ من أجل حماية موارد المياه الحيوية.

نورلاند، وعبر تغريدة على حساب السفارة الأمريكية على تويتر؛ اعتبر التعاون العسكري نموذجًا لإعادة توحيد القوات المسلحة، في وقت تشتد الحاجة فيه لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز المصالحة الوطنية.

وكانت الأمم المتحدة قد رحّبت، في وقت سابق، بالاجتماع المشترك لقيادات عسكرية بمنطقة الشويرف، في إطار الترتيبات الأمنية المتعلقة بتأمين منظومة النهر الصناعي، ووقف الخروقات الأمنية في المنطقة.

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