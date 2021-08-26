حمودة: ليبيا وتونس تنفيان تسلل إرهابيين إلى الأراضي التونسية عبر الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24

كشف، الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، تفاصيل النقاط التي ناقشها وفد الحكومة مع نظيره التونسي، اليوم الخميس، في تونس.

وقال حمودة، على حسابه الشخصي في فيسبوك، إن الوفد الليبي والمسؤولين بتونس نفوا جملة وتفصيلا تسلل إرهابيين من ليبيا إلى تونس، مشيرًا إلى أن نشر هذا الخبر أريد به تعكير العلاقات الثنائية البلدين.

وكانت حكومة الوحدة قد أرسلت وفدًا وزاريًا برئاسة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، يرافقها وزير الداخلية، خالد مازن، إلى تونس لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان في استقبال المنقوش ومازن في مطار قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي، عثمان الجراندي.

وأضاف، المتحدث باسم الحكومة، أن الجانبان تطرقا إلى البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكر حمودة، أنه تم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.