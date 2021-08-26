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«برشان»: لدينا «جواهر وطنية» بإمكانها إصلاح ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن: “ليبيا تحتاج إلى قيادات من أجل الإصلاح والتغير فى الدولة الليبية. لهم وعي بما يحتاجه الشعب من خدمات وتطلعاتهم للأجيال القادمة” وفق قوله.

وواصل “برشان” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “أعتقد أنهم موجودون، سبحان الله عندما أصل إلى قناعة أننا فاشلون، أجد جواهر وطنية من كل الشرائح الليبية. بس هذا المخاض الذي نمر به، غير مناسب ومريح لهم”.

واختتم برشان: “لهذا أدعو القيادات الوطنية إلا تبتعد عن هذا الوضع، فالوطن محتاجهم. ولا تنتظروا التوقيت المناسب. ألدين ضحوا من أجل الوطن، لم ينتظروا، وتقدموا، فهي جبهة ولازم علينا إنقاذ ما تبقى منه” وفق تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

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