مالطا تستأنف منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

أعلنت السفارة المالطية في ليبيا أنها ستبدأ في إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين مع نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد توقيع عقد مع VFS Global للخدمات من أجل تسهيل العملية.

ونظرًا للوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا، سيتم منح التأشيرات فقط لحاجات السفر الأساسية بما يتوافق مع توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي للأعمال التجارية والأغراض الطبية والتعليمية، ولم شمل أفراد الأسرة، أو لأسباب أخرى مماثلة.

يُذكر أن البلدين قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وتسهيل عملية منح التأشيرات إلا أن قيود السفر بسبب انتشار فيروس كورونا أدى إلى انخفاض عدد التأشيرات التي تم منحها، حيث علقت دول شنغن مؤقتًا إصدار التأشيرات في محاولة لوقف انتشار الفيروس وسلالاته الجديدة.

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