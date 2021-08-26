اللافي من المغرب: ملتزمون بإنجاح الاستقرار والسلام الدائمين بليبيا

زعم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حرصه على إطلاق مشروع المصالحة الوطنية والالتزام بإنجاحه مساهمة في الاستقرار والسلام الدائمين بليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية آمنة بوعياش، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وبحسب البيان فإن “بوعياش” رحبت بزيارة اللافي، والوفد المرافق له، مثنية على ما يقوم به المجلس الرئاسي من جهود لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، ومن جهته أشاد اللافي بالتجربة المغربية والخبرات المحلية.

واطلع مجلس حقوق الإنسان، خلال اللقاء، اللافي، على التجربة المغربية في المصالحة، والخبرات المحلية في معالجة ملف سجناء الرأي والمغيبين والفئات المهمشة، وكيفية إدماجهم محلياً، بحسب البيان الصادر.

واقترح المجلس الحقوقي، خططاً، وبرامج لمشاركة ونقل التجارب بين ليبيا والمغرب بما يراعي الخصوصية المحلية في كل بلد، على حد زعم البيان.