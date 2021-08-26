دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الجفرة

بدأت بكلية الموارد الطبيعية بسوكنة الدورة التأهيلية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمعيدين بالكليات التابعة لجامعة الجفرة التي ينظمها المركز الأكاديمي البريطاني (معهد اياك) عبر تقنية الزوم .

وقال عميد كلية الموارد الطبيعية بجامعة الجفرة الدكتور صالح قنيفيد لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” بان هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها 50 متدرب ومتدربة تستهدف رفع كفاءة ومهارة اعضاء هيئة التدريس والمعيدين والباحثين بجامعة الجفرة .

وأشار الدكتور صالح قنيفيد عميد الكلية ان هذه المبادرة من معهد اياك البريطاني تاتي لدعم الجامعات الليبية والرفع من مستوياتها والمساهمة في نشر الورقات البحثية في المجلات المصنفة عالميا ودوليا وكذلك طريق البحث وعدة مهارات اخرى يستفيد منها خصوصا الموفدين للدراسة في الخارج.