صبراتة.. العثور على جثة مجهولة الهوية على شاطيء تليل

أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراته أن فريقاً من منتسبيه المختص بانتشال الجثث عثر على جثة مجهولة الهوية ملقاة على شاطئ بحر تليل بالقرب من المصيف المعلق في مدينة صبراتة.
وانتشل الفريق الجثة بالتعاون مع عناصر من مديرية أمن صبراتة ومركز الشرطة ونقلها إلى مستشفى صبراته التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد شواطيء صبراتة وزوارة وغيرها من مدن الساحل غرب طرابلس من أكثر المناطق التي تنشط فيها حركة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر والاتجار بهم عبر قوارب الموت المتجهة إلى أوروبا.
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