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صبراتة.. العثور على جثة مجهولة الهوية على شاطيء تليل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراته أن فريقاً من منتسبيه المختص بانتشال الجثث عثر على جثة مجهولة الهوية ملقاة على شاطئ بحر تليل بالقرب من المصيف المعلق في مدينة صبراتة.

وانتشل الفريق الجثة بالتعاون مع عناصر من مديرية أمن صبراتة ومركز الشرطة ونقلها إلى مستشفى صبراته التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد شواطيء صبراتة وزوارة وغيرها من مدن الساحل غرب طرابلس من أكثر المناطق التي تنشط فيها حركة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر والاتجار بهم عبر قوارب الموت المتجهة إلى أوروبا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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