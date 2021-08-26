رحومة يستلم مهام المدعي العسكري العام في طرابلس

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أجريت، بمقر مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، مراسيم الاستلام والتسليم بين خالد ميلاد سليمان المدعي العام العسكري الأسبق، واللواء مسعود رحومة، المدعي العام العسكري الحالي.

وجرى ذلك يوم الأربعاء بحضور أعضاء النيابة العسكرية.

وقبل ثلاثة أيام أدّى، اللواء ركن مسعود رحومة، اليمين القانونية، بصفته المدعي العام العسكري، أمام رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وجرى أداء اليمين الدستورية في مقر مجلس وزراء حكومة الوحدة بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومةـ إن “المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة أدى اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة”.