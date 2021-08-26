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وزير النفط يكلّف العوكلي بتسيير مؤسسة النفط في ظل غياب رئيسها عن ليبيا.. صنع الله يرد: سأعمل من خارج البلاد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كلّف وزير النفط والغاز محمد عون، جاد الله العوكلي بتسيير مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بسبب غياب رئيسها عن العمل.

عون، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “نظرا لغياب رنيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل تكلفون بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إعتبارا من 2021/08/24 .

وبدوره رد عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والإتصالات والحاسب الألي جاد الله العوكلي، على وزير النفط محمد عون، قائلاً: “في الوقت الذي نثمن فيه ثقتكم بتكليفنا بمهام رئيس مجلس إدارة الموسة الوطنية للنفط وفق التكليف ذو الرقم الإشاري 622 والمورع 2021/8/24م ، نود إحاطتكم علما بأني لم اتمكن من ممارسة صلاحيت التكليف بالرغم من احالته على مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة في حينها بعد ان همشت له عليه للاستلام والتعيم حيث إتضح لدينا ان رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله ورغم علمه بالتكليف ابلغ مدير مكتبه بأنه مستمر في ممارسة عمله بصوره اعتيادية من مكان تواجده خارج البلاد”.

وتابع: “هذا للعلم ولإخلاء مسئوليتي عما قد يترتب عن هدا الآمر من ارباك في سير العمل او أي التزامات قانونية”.

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قناة ليبيا الحدث

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  • المعضلة هى الان فى المريض مخمد عون وبجب ابعاده عن وزارة النفط لانه شخص مريض نقسياً وممكن حتى شيطانياً ومن اتباع البائد ويريد تدمير قطاع النفظ ما فعله مصطفى صنع الله ورفاقه يجب ان ترقع لهم القبعة أحتراماً وتقديراً على مافعلوه خلال هذه الفترة الصعبة فى استمرار الانتاج ما لم يستطيع فعله هالحقود الحسود المفتن بين الاخوة أللهم أجعل الله كيده فى نحره وفى تضليل اللهم اكفيه يما شئت واجعل تدبيبره مردود عليه ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله ياالله

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