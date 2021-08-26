طائرة ركاب تعود لطرابلس لعدم وجود سيارة إطفاء بمطار غات

عادت طائرة ركاب قادمة من العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، بعد دخولها أجواء مطار غات الدولي؛ بسبب تغيب الفرقة المناوبة لقسم هيئة السلامة الوطنية المشغلين لسيارة الإطفاء، بحسب المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات.

وأشار بيان، نشره المكتب الإعلامي على «فيسبوك»، إلى أنّ «عميد البلدية المكلف استدعى عضو المجلس البلدي المتابع لملف المطار ومدير مديرية الأمن ورئيس قسم هيئة السلامة الوطنية غات لاجتماع عاجل؛ للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تغيب أفراد هيئة السلامة الوطنية المناوبين بالمطار والإجراءات المتخذة حيال الحادثة».

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وأضاف البيان أن «رئيس قسم السلامة الوطنية غات أحاط مدير المطار الدولي شفهياً بوجود عطل في سيارة الإطفاء ونقص زيوت محرك السيارة».

كما استعرض الاجتماع «مشاكل ومتطلبات باقي سيارات الإطفاء العاطلة، وطلب معالجة مشكلة الوقود». وطلبت البلدية «موافاتها بتقرير مفصل عن حادثة عدم هبوط الطائرة، وفتح تحقيق وتحميل قسم هيئة السلامة الوطنية غات المسئولية».

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