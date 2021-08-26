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“الأمن العام” يضبط 29 مهاجراً غير قانونياً متجهين إلى أوروبا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء مكتب التحري التابع لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من ضبط ‏29 مهاجراً غير قانوني من الرجال والنساء من جنسيات سودانية وأثيوبية وإرترية ينوون مغادرة ليبيا عبر البحر إلى أوروبا.

وجاء في المنصة الإعلامية للجهاز أنه بعد ورود معلومات لمكتب التحري بشأن مجموعة المهاجرين وبعد التحري وجمع المعلومات وبناء على تعليمات رئيس الجهاز إلى مدير إدارة التفتيش والمتابعة تمت إحالة المجموعة بالكامل إلى جهة الاختصاص المتمثلة في جهاز الهجرة غير القانونية، دون ذكر المنطقة من الساحل الليبي التي تم فيها ضبط المهاجرين، حيث تنشط حركة الاتجار بالبشر بشكل مكثف في فصل الصيف عبر سواحل الزاوية وصبراتة وزوارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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